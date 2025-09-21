Стали известны подробности смерти новосибирца после коммы в Турции

Житель Новосибирска, находившийся в коматозном состоянии в Турции после разрыва аневризмы, умер в больнице.

Алексей, 57-летний новосибирец, умер в Турции 19 сентября. Он отправился на отдых с семьей, однако 28 июля у него случился разрыв аневризмы. О случившемся несчастье сообщила Наталья, жена умершего, изданию АиФ-Новосибирск.

В заключительный день отпуска мужчина стал жаловаться на боль в голове, затем потерял сознание. Ему вызвали неотложную помощь, врачи доставили его в Анталию. Во время транспортировки в больницу у сибиряка произошел разрыв аневризмы. Пациенту провели хирургическое вмешательство, после которого врачи погрузили его в искусственную кому.

На протяжении всего этого времени медики проводили Алексею терапию, направленную на снятие отека, делали томографию, наблюдали за изменениями. Наталья консультировалась с российскими врачами, которые утверждали, что у мужчины есть шансы на восстановление. Тем не менее, девятнадцатого сентября он скончался, и теперь женщина пытается организовать его возвращение на родину.

«Прошло трое суток со дня смерти Алексея. Его тело все еще находится в больнице. Мне не сообщают, когда его заберут и отправят домой. Страховая компания пока не предоставляет никакой информации о сроках. Мое единственное желание – похоронить его в родном Новосибирске. Из-за этой неопределенности я не могу начать подготовку к погребению», — поделилась с изданием АиФ-Новосибирск Наталья, вдова умершего.

