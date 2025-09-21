82.76% -1.2
сегодня 18:15
проиcшествия

Стало известно, где теперь будут учиться дети разрушенной школы в Татарске

В связи с произошедшим обрушением здания школы №5, расположенной в городе Татарске Новосибирской области, учащиеся будут распределены по другим учебным заведениям.

В настоящее время на месте инцидента работает комиссия по чрезвычайным ситуациям, а министр образования Мария Жафярова направляется в город для оценки обстановки.

По данным регионального министерства образования, начиная с 22 сентября, все 210 учеников школы №5 в Татарске начнут посещать занятия в школе №9, находящейся недалеко.

Согласно информации от администрации Татарского муниципального округа, школа была построена в 1937 году. Во время обрушения в здании никого не было, и, к счастью, никто не пострадал. Перед началом нового учебного года администрация округа подтвердила готовность школы к приему учеников.

«В данный момент комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципального округа занимается расследованием на месте происшествия. Решение о дальнейшей судьбе здания будет принято после проведения экспертизы специализированной организацией», — заявили в правительстве области.

Губернатор Андрей Травников поручил министру образования региона, Марии Жафяровой, лично прибыть в Татарск для оценки ситуации и оперативного принятия необходимых мер.

Ранее Сиб.фм публиковал кадры разрушенной школы.

Александр Борисов
журналист

