«Строят на болоте»: депутат прокомментировал обрушение школы в Новосибирской области

Чудом нет пострадавших при данном ЧП, следователи возбудили уголовное дело.

Депутат из Татарска, Юрий Усаков, поделился информацией об обстоятельствах обрушения части здания школы.

Усаков полагает, что причиной разрушения стен школы стали работы по демонтажу. Согласно его данным, рядом с существующим зданием планировалось строительство новой школы: были забиты сваи и возведен каркас. Однако позже выяснилось, что стройматериалы не соответствуют требованиям, и все конструкции были демонтированы. После этого на стенах старой школы появились трещины.

«Они начали извлекать эти сваи, расположенные примерно в 30 метрах от угла школы. Представьте себе – работа кранов, выдергивание свай, дожди... Похоже, грунт просто разрыхлили», – пояснил депутат журналисту BFM-Новосибирск.

Ранее в поврежденном здании располагался избирательный участок. Сейчас в школе обучается 210 детей. К счастью, обрушение произошло в выходной, и никто не пострадал.

В настоящее время городские власти заявили о планах строительства новой школы, рассчитанной на 500 учеников. Однако, по информации источника, и с этим проектом не все гладко.

«Сейчас строят новую школу на болотистой местности на окраине города, рядом с кладбищем. Меня удивляет, как можно строить школу на болоте? Я вырос неподалеку, мы там купались в детстве. Как дети будут учиться рядом с кладбищем? Представляете, ученик стоит у доски, а за окном похоронная процессия? Кто выбрал такое место? Люди возмущены», – недоумевает Усаков.

По словам Юрия Усакова, строительство новой школы завершится не ранее, чем через два года. Пока четверть старого здания непригодна для использования, ученики будут посещать занятия в соседней школе.