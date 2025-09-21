Свыше 24 тысяч новосибирцев заболели ОРВИ за неделю

О неблагополучной эпидемиологической ситуации жителей региона предупредили представители местного здравоохранения и надзорного ведомства.

В Новосибирской области отмечается существенное увеличение количества людей, заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Представители регионального здравоохранения и санитарного надзора проинформировали население о сложившейся эпидемиологической обстановке.

По данным официальной статистики, предоставленной региональным управлением Роспотребнадзора, в период с 8 по 14 сентября выявлено свыше 24 379 случаев ОРВИ. Эксперты подчеркивают, что, несмотря на значительное число заболевших, ситуация соответствует сезонному росту заболеваемости и пока не достигает уровня прошлого года.

«Теплая погода обусловила снижение заболеваемости на 15 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Положительным моментом является отсутствие циркуляции вируса гриппа: в настоящее время лабораторно подтвержденных случаев гриппа не зафиксировано. Продолжается активная профилактическая работа. По информации ведомства, от гриппа уже вакцинировано более 252 тысяч жителей, включая 87 тысяч детей. Эпидемиологи напоминают, что вакцинация – это самый действенный способ профилактики заражения.