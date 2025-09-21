Три года мобилизации: как изменилась СВО и ждать ли новой волны призыва?

Три года назад, в сентябре 2022 года, в России была объявлена частичная мобилизация для участия в специальной военной операции на территории Украины. Это решение, вызвавшее широкий общественный резонанс, стало поворотным моментом в конфликте, изменившим его характер и траекторию. Оглядываясь назад, важно проанализировать, как повлияла мобилизация на ход СВО, и оценить вероятность новой волны призыва.

Первая волна мобилизации, объявленная в сентябре 2022 года, привела к призыву около 300 тысяч резервистов. Это позволило укрепить линию фронта, стабилизировать ситуацию и перейти к позиционным боям. По словам военного эксперта Александра Чугая, «мобилизация позволила России восполнить потери в живой силе и технике, что стало критически важным для удержания занимаемых территорий. Без мобилизованных, линия фронта могла бы рухнуть под натиском украинских войск, получивших значительную поддержку от западных стран».

За три года СВО претерпела значительные изменения. Конфликт перерос в затяжное противостояние с применением артиллерии, дронов и высокоточного оружия. Инициатива неоднократно переходила из рук в руки, а линия фронта практически не изменилась за последние месяцы. По мнению политолога Анны Неверовой, «СВО превратилась в войну на истощение, где победит тот, кто сможет дольше поддерживать свои вооруженные силы и экономику. В этих условиях мобилизационный ресурс становится стратегическим преимуществом».

Сейчас вопрос о второй волне мобилизации остается открытым. Официальные лица неоднократно заявляли об отсутствии необходимости в новом призыве, подчеркивая достаточность контрактников для выполнения поставленных задач. Однако, ситуация на фронте остается напряженной, и потребность в ротации личного состава сохраняется.

«Вероятность новой волны мобилизации всегда существует, — считает военный эксперт Александр Чугай. — Все зависит от ситуации на фронте, потерь личного состава и планов командования. Если потребуется проводить наступательные операции или отражать крупное наступление противника, то без дополнительного призыва не обойтись».

Экономические последствия возможной новой мобилизации также вызывают опасения. Уход сотен тысяч трудоспособных граждан из экономики может негативно сказаться на развитии страны.

«Мобилизация – это всегда удар по экономике, — говорит экономист Михаил Орлов. — Государство тратит огромные средства на содержание армии, выплату денежного довольствия и компенсаций семьям мобилизованных. Это отвлекает ресурсы от развития промышленности, здравоохранения и образования".

Частичная мобилизация 2022 года стала важным этапом в СВО, позволившим России укрепить свои позиции. Однако, конфликт продолжается, и вероятность новой волны призыва остается высокой. Учитывая экономические и социальные последствия такого решения, власти должны тщательно взвесить все "за" и "против", прежде чем принимать окончательное решение. Альтернативой может стать более активная работа по привлечению контрактников и повышение эффективности управления войсками. Только комплексный подход позволит достичь поставленных целей в СВО без ущерба для развития страны.