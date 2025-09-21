Три года со дня начала частичной мобилизации вспоминают в НСО

21 сентября 2025 года исполняется три года с момента объявления частичной мобилизации в России.

Год назад, в этот период, Новосибирск стал одним из центров, где проходила подготовка мобилизованных граждан. Об этом пишет издание "МК в Новосибирске".

Неподалеку от Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) был развернут стихийный палаточный лагерь, куда прибывали мобилизованные со всех сибирских регионов для прохождения инструктажа и боевой подготовки перед отправкой в зону специальной военной операции.

В течение всего периода ожидания отправки мобилизованных ежедневно посещали родственники, привозившие теплую одежду, продукты питания и другие необходимые вещи.

Встречи проходили строго по обе стороны ограждения и были ограничены по времени.

Сегодня, в годовщину этих событий, мы вспоминаем те напряженные и эмоциональные дни, в память о которых подготовили подборку самых ярких и трогательных моментов.