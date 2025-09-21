82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
21 сентября, 08:15
пробки
1/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
82.76% -1.2
сегодня
21 сентября, 08:15
пробки
1/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
сегодня 04:10
общество

Три года со дня начала частичной мобилизации вспоминают в НСО

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

21 сентября 2025 года исполняется три года с момента объявления частичной мобилизации в России.

Год назад, в этот период, Новосибирск стал одним из центров, где проходила подготовка мобилизованных граждан. Об этом пишет издание "МК в Новосибирске".

Фото Три года со дня начала частичной мобилизации вспоминают в НСО 2

Неподалеку от Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) был развернут стихийный палаточный лагерь, куда прибывали мобилизованные со всех сибирских регионов для прохождения инструктажа и боевой подготовки перед отправкой в зону специальной военной операции.

Фото Три года со дня начала частичной мобилизации вспоминают в НСО 3

В течение всего периода ожидания отправки мобилизованных ежедневно посещали родственники, привозившие теплую одежду, продукты питания и другие необходимые вещи.

Фото Три года со дня начала частичной мобилизации вспоминают в НСО 4

Встречи проходили строго по обе стороны ограждения и были ограничены по времени.

Фото Три года со дня начала частичной мобилизации вспоминают в НСО 5

Сегодня, в годовщину этих событий, мы вспоминаем те напряженные и эмоциональные дни, в память о которых подготовили подборку самых ярких и трогательных моментов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.