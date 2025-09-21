В Германии тело мужчины съели питомцы после укуса чёрной вдовы

В Дортмунде, Германия, мужчина, державший дома экзотических животных, скончался после укуса паука "черная вдова", а его останки были поглощены другими его питомцами. Об этом сообщает Mirror. Событие произошло в 2004 году, но стало известно общественности совсем недавно, после обнародования архивных данных.

По информации полиции, 30-летний Марк Фегель держал в своем жилище более двухсот различных существ, включая змей, ящериц, ядовитых пауков и насекомых. Среди них была самка каракурта по прозвищу Беттина, чей яд убил хозяина.

По информации источника, соседи почувствовали дурной запах из квартиры покойного только спустя две недели после его кончины. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело, частично съеденное многочисленными питомцами мужчины.

«Картина была как из жуткого фильма: открытые клетки, паутина везде, и животные, разгуливающие по всей квартире», — прокомментировал представитель полиции.

Специалисты подчеркивают, что некоторые из зверей представляли серьезную угрозу. Эксперт по экзотическим животным Габи Байер заявила, что некоторые виды пауков в коллекции Фегеля были особенно агрессивны и ядовиты. «Некоторые из них настолько злые, что вполне могут сравниться с питбулем», — добавила она.