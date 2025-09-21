В массовом ДТП с «Хондой» в Новосибирске пострадал 3-летний малыш

Виновник скрылся с места аварии, сейчас его пытаются найти.

В субботу, 20 сентября, поздним вечером в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись сразу четыре автомобиля. В результате этого происшествия травмы получил трехлетний малыш.

Как предварительно установили сотрудники ГИБДД, инцидент произошел примерно в 23:10 на 1-м Мочищенском шоссе, напротив здания под номером 19а. Водитель автомобиля «Хонда Фрид», мужчина 32 лет, ехал по улице Кадровой и допустил столкновение с двигавшейся в том же направлении «Тойотой Виш». От силы удара «Тойота Виш» врезалась в еще одну попутную машину – «Тойоту Премио».

Последняя, в свою очередь, задела четвертый автомобиль, водитель которого предпочел покинуть место аварии до приезда сотрудников полиции. В настоящий момент ведется работа по установлению личности скрывшегося водителя и марки его автомобиля. Об этом сообщили в новосибирской Госавтоинспекции.