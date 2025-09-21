В Новосибирске Chery Tiggo 7 попал в две аварии за день

Инцидент произошел на площади Ленина, очевидцы были шокированы.

В Новосибирске компактный кроссовер Chery Tiggo 7 дважды попал в дорожные происшествия в течение шестичасового периода. Первое столкновение случилось на площади Ленина, где Chery задел внедорожник марки Toyota Kluger. Участники инцидента решили вызвать сотрудников дорожной полиции, отказавшись от оформления ДТП по упрощенной схеме "Европротокола".

В то время, пока они находились в ожидании прибытия инспекторов, произошла повторная авария. В стоящий Chery на большой скорости врезался автомобиль марки Mercedes-Benz, нанеся удар в заднюю часть кузова. От удара кроссовер развернуло, при этом он получил значительные повреждения кузова. Удар Mercedes-Benz серьезно деформировал заднюю часть Tiggo 7.