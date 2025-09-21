В Новосибирске могут закрыть сотни магазинов «Ярче» из-за судебных разбирательств Штенгеловых

Генеральная прокуратура подала иск в суд, требуя признать деятельность бизнесменов Дениса и Николая Штенгеловых экстремистской и передать принадлежащие им акции различных компаний в собственность государства.

В судебном порядке был дан старт процессу национализации активов холдинга «КДВ Групп», владельцем которого является Денис Штенгелов, имеющий в настоящее время украинское гражданство, как сообщает ФедералПресс. Управление бизнесом осуществляется им из Финляндии. Арест активов ставит под вопрос дальнейшую работу магазинов «Ярче!». Суммарная стоимость подлежащих национализации активов оценивается более чем в 500 миллиардов рублей.

Также в сентябре Генеральная прокуратура выдвинула обвинения против Штенгеловых в связи с нарушениями законодательства, выразившимися в выводе денежных средств за границу и, возможно, финансировании экстремистской деятельности. Данное дело вызвало широкий резонанс в обществе, поскольку оба обвиняемых, отец и сын, покинули территорию России. Суд ввел временные ограничения на их выезд из страны и наложил арест на принадлежащее им имущество.

В настоящее время судами рассматривается ряд ходатайств, а ключевое судебное заседание назначено на конец сентября.

Торговая сеть «Ярче!», хорошо известная жителям Сибири, включает в себя примерно 1,3 тысячи магазинов, расположенных в Сибирском регионе, Московской области и ряде других регионов Российской Федерации. По данным сервиса 2ГИС, в Новосибирске насчитывается 239 торговых точек этой сети, а в Барнауле – 105. Ежедневно услугами сети пользуются около 1,5 миллиона покупателей.

В сентябре 2025 года Тверской суд Москвы принял решение об аресте имущества предпринимателей Дениса и Николая Штенгеловых.

До начала процесса национализации контроль над торговой сетью «Ярче!» осуществлялся финской компанией SOK Group. Поскольку Финляндия входит в перечень недружественных государств, активы финской компании подверглись действию особых правовых норм. В 2023 году власти ввели механизм временного управления иностранными активами.

По мнению Виктора Шкуренко, генерального директора торговой сети «Низкоцен», в ближайшем будущем смена собственника сети «Ярче!» существенно не повлияет на сложившуюся ситуацию, но последующие перспективы будут зависеть от действий нового владельца.

Он выразил убеждение, что государственные структуры не обладают достаточной эффективностью в управлении предприятиями потребительского сектора экономики. Вероятнее всего, активы будут переданы профессиональному участнику рынка.

Экономист Эдуард Коложвари отметил, что сеть «Ярче!» функционирует по принципу прямых поставок товаров в магазины, минуя складские помещения. Следовательно, изъятие сети в качестве имущественного комплекса является нецелесообразным.

Уровень обслуживания останется прежним. Новые владельцы будут отобраны из числа профессионалов отрасли, не исключена возможность интеграции сети в состав более крупной розничной компании.

История группы компаний «КДВ Групп» началась в 1994 году, когда Денис Штенгелов основал предприятие, занимавшееся продажей семян подсолнечника. Впоследствии компания приобрела крупные активы в сфере пищевой промышленности. «КДВ Групп» владеет такими известными торговыми марками, как «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки», Calve и другими. Штенгелов контролирует розничную сеть «Ярче!», включающую тысячи торговых точек по всей России.

В то же время, управляющая компания сети, «Камелот-А», испытывает финансовые трудности. В 2024 году фирма продемонстрировала рекордный объем выручки, составивший 132 миллиарда рублей, однако по итогам года был зафиксирован убыток в размере четырех миллиардов рублей.