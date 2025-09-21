В Новосибирске продают рубль СССР за 5 млн рублей

В столице Сибири в продаже на "Авито" появилась достаточно редкая монета.

Это советский рубль 1964 года. За него продавец просит очень большую сумму — целых пять миллионов рублей. Однако в описании он не упоминает, по какой причине выставил столь большую цену за эту нумизматическую монету. На обратной стороне монеты на первый взгляд нет каких-то характерных особенностей, выделяющих ее среди других.

Судя по всему, покупатель на нее не может найтись уже почти месяц. Объявление выложено на "Авито" в конце августа, и с тех пор его просмотрел 2485 раз.

