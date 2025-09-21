82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
21 сентября, 08:16
пробки
1/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
82.76% -1.2
сегодня
21 сентября, 08:16
пробки
1/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
сегодня 06:00
общество

В Новосибирске продают рубль СССР за 5 млн рублей

Подпишитесь на Telegram-канал

В столице Сибири в продаже на "Авито" появилась достаточно редкая монета.

Это советский рубль 1964 года. За него продавец просит очень большую сумму — целых пять миллионов рублей. Однако в описании он не упоминает, по какой причине выставил столь большую цену за эту нумизматическую монету. На обратной стороне монеты на первый взгляд нет каких-то характерных особенностей, выделяющих ее среди других.

Судя по всему, покупатель на нее не может найтись уже почти месяц. Объявление выложено на "Авито" в конце августа, и с тех пор его просмотрел 2485 раз.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске продается монета 188 года времен Марка Аврелия за 15 млн рублей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.