В Новосибирске задержан дебошир, который угрожал полицейским

Сибиряк также публично оскорблял сотрудников полиции, теперь ему грозит суровое наказание.

В Новосибирске правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в незаконных действиях, направленных против представителей полиции.

Заельцовским межрайонным следственным отделом Следственного комитета РФ по Новосибирской области ведется расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя города, которому инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ.

Согласно предварительной информации, в июле текущего года в Калининском районе Новосибирска указанный гражданин, находясь в общественном месте, допускал оскорбительные высказывания в адрес сотрудников полиции, выполнявших свои служебные обязанности. Кроме того, он угрожал им применением физической силы.

В настоящее время подозреваемый задержан в соответствии со ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Ему официально предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. В данный момент рассматривается вопрос о применении в отношении него меры пресечения.