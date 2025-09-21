82.76% -1.2
сегодня
21 сентября, 18:56
пробки
3/10
погода
+17.4°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
сегодня 17:49
проиcшествия

В Новосибирске задержан мужчина за оскорбление и угрозы в адрес сотрудников полиции

Фото: СУ СК РФ по НСО
В Новосибирске следователи Заельцовского межрайонного следственного отдела Следственного комитета РФ расследуют уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По предварительным данным следствия, инцидент произошел в июле 2025 года в Калининском районе Новосибирска. Обвиняемый, находясь в общественном месте, публично оскорблял сотрудников полиции, находившихся при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, он высказывал угрозы применения насилия в их адрес.

В настоящее время фигурант задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Ему уже предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Александр Борисов
журналист

