В Новосибирске задержан мужчина за оскорбление и угрозы в адрес сотрудников полиции

В Новосибирске следователи Заельцовского межрайонного следственного отдела Следственного комитета РФ расследуют уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По предварительным данным следствия, инцидент произошел в июле 2025 года в Калининском районе Новосибирска. Обвиняемый, находясь в общественном месте, публично оскорблял сотрудников полиции, находившихся при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, он высказывал угрозы применения насилия в их адрес.

В настоящее время фигурант задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Ему уже предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.