В Новосибирской области опубликованы страшные кадры обрушения школы в Татарске

В воскресенье, 21 сентября, в городе Татарске, Новосибирской области, произошло обрушение части здания школы № 5. Согласно свидетельским показаниям, по счастливой случайности, инцидент произошел в выходной день, когда школьники отсутствовали.

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 10:40. На момент происшествия в здании школы никого не было. По предварительным сведениям, обошлось без жертв и пострадавших, об этом заявили в региональном управлении МЧС России.

Стало известно, что с понедельника, 22 сентября, 210 учеников школы № 5 временно переведут в школу № 9, расположенную поблизости от поврежденного здания. Об этом проинформировали представители регионального министерства образования. Министр образования Мария Жафярова направилась в Татарск для оценки ущерба и оперативного принятия мер.

По предварительным данным, здание школы было построено в 1937 году. Перед началом нового учебного года администрация района подтвердила готовность школы к приему учащихся.

Следственным комитетом по области возбуждено уголовное дело по факту обрушения. В рамках расследования будет проведена экспертиза здания для оценки степени износа и выяснения причин случившегося.

«Из образовательного учреждения изъята вся необходимая документация для проведения следственных действий. Будет установлено, когда и кто проводил ремонтные работы в здании школы», — сообщили в областном следственном комитете.

Прокуратура области инициировала проверку в связи с произошедшим и контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Впоследствии администрация Татарска ввела режим чрезвычайной ситуации на улице Комиссаровская, дом 24, в связи с обрушением.

«С завтрашнего дня ученики школы будут переведены на дистанционное обучение», – говорится в официальном заявлении.

Сообщается, что в дальнейшем будет решен вопрос об организации учебного процесса в других образовательных учреждениях города.

