В Новосибирской области поезд раздавил 47-летнего мужчину

В Новосибирской области произошла трагедия – под колесами грузового поезда погиб 47-летний мужчина.

Информацию об этом происшествии предоставили пресс-службы транспортной полиции Сибирского федерального округа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По данным органов правопорядка, инцидент произошел утром 20 сентября 2025 года в районе остановочной платформы Сады. Предварительно установлено, что 47-летний местный житель, не соблюдая мер предосторожности, пересекал железнодорожные пути непосредственно перед приближающимся грузовым составом.

Несмотря на экстренное торможение, предпринятое машинистами поезда, избежать наезда не удалось. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и мужчина скончался на месте. Рассматривается версия, что пешеход был в наушниках и не заметил приближение поезда.

В настоящее время следователи Восточного МСУТ СК России проводят доследственную проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека (статья УК РФ). Полиция выясняет все детали и причины случившегося, по итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Если вы стали очевидцем ЧП, или обладаете значимой информацией, сообщите об этом в редакцию Сиб.фм: 8 (951) 377-76-35 (WhatsApp).