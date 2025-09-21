В Новосибирской области соседи поделились деталями трагической гибели двух детей в пожаре

Что известно о смерти детей в результате пожара в Татарске?

Несчастный случай произошел днем 19 сентября в городе Татарске. Сообщение о возникшем пожаре поступило в диспетчерскую службу в 19:55, и уже спустя шесть минут пожарные расчеты оказались на месте происшествия. По данным, предоставленным пресс-службой ГУ МЧС по Новосибирской области, из окон дома вырывалось пламя, наблюдалось интенсивное задымление.

По словам соседей, наиболее вероятным источником возгорания стало нарушение изоляции электропроводки. В момент возникновения пожара в доме находились двое малолетних детей, которых, по словам свидетелей, родительница заперла и ушла в гости к знакомым.

«Отец детей, прибыв на место пожара, пытался попасть внутрь здания через оконный проём, однако сотрудники пожарной охраны не позволили ему этого сделать. Спасатели вынесли из охваченного огнём дома двух детей, не подававших признаков жизни, медики скорой помощи пытались вернуть их к жизни, но, к сожалению, безуспешно», — сообщила журналистам Сиб.фм жительница Татарска.

Представители следствия подтвердили факт гибели двух несовершеннолетних детей в возрасте 5 и 2 лет. Согласно информации от местных жителей, семья имела репутацию неблагополучной.

Соседи утверждают, что родители злоупотребляли спиртными напитками. У них также есть совершеннолетний сын, ему 17 лет, он является студентом колледжа и живёт отдельно, рассказали соседи.

После трагедии мать погибших детей была доставлена в медицинское учреждение для проведения психиатрического освидетельствования.

В администрации города Татарска сообщили, что в доме был установлен детектор задымления.

В настоящее время выясняется, сработал ли извещатель, либо же он был деактивирован. Причины трагедии выясняются следователями.

Следователи совместно с сотрудниками МЧС проводят детальный осмотр места происшествия, изымают необходимые улики и материалы для проведения исследований. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы с целью установления точных причин смерти погибших детей, сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Новосибирской области.

По факту возгорания возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.