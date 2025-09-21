82.76% -1.2
сегодня 15:59
общество

Второй день под Новосибирском ищут 11-летнюю девочку

Фото: соцсети
Школьница ушла из дома 19 сентября и бесследно исчезла, поиски ведутся в Искитиме.

19 сентября в 19:15, несовершеннолетняя Ангелина Колмагорова, родившаяся 16 июля 2014 года, покинула свой дом по адресу: микрорайон Южный (Искитим) и до сих пор её местонахождение остается неизвестным. Девочка является ученицей 4 класса школы № 1 города Искитима.

Полиция обращается ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ангелины, с просьбой немедленно сообщить об этом по телефонам экстренных служб. Особое внимание уделяется проверке камер видеонаблюдения, установленных в городе, для отслеживания маршрута передвижения девочки после выхода из дома.

Дарья Лапина
Журналист

