Здание рухнувшей школы под Новосибирском оцепили спецслужбы

В 2019 году износ разрушившейся школы оценивали примерно в 70%, сегодня, 21 сентября, часть здания развалилась. Чудом никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и представители администрации района. Территория оцеплена, чтобы исключить возможность проникновения посторонних и предотвратить дальнейшие обрушения. Ведется осмотр здания для оценки масштаба разрушений и выявления причин произошедшего.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за критического износа конструкций. В 2019 году эксперты уже указывали на аварийное состояние школы и необходимость проведения капитального ремонта. Однако, из-за недостатка финансирования, работы так и не были начаты.

Местные жители выражают обеспокоенность ситуацией и требуют провести тщательное расследование инцидента. Они опасаются за безопасность других зданий в районе, которые также могут находиться в неудовлетворительном состоянии.

Администрация Новосибирской области заявила о создании комиссии по расследованию причин обрушения школы. В ближайшее время будет принято решение о дальнейшей судьбе здания и строительстве новой школы для учеников.

Прокуратура Новосибирской области также начала проверку по факту обрушения здания. Будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию школы. В случае выявления нарушений закона, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что дети пока будут учиться в соседней школе №9.