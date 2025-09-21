82.76% -1.2
сегодня 11:59
общество

Здание школы обрушилось в Татарске Новосибирской области

Фото: СК РФ по НСО
Очевидцы задаются вопросом: «А если бы там дети были?». Следователи возбудили уголовное дело.

Сегодня утром произошло обрушение части двухэтажного строения в школе №5. Согласно предварительной информации, внутри здания в момент инцидента никто не находился, так как был выходной день. Местные жители отмечают, что если бы происшествие случилось в рабочий день, вероятнее всего, не удалось бы избежать пострадавших.

На место обрушения направлена оперативно-следственная группа для выяснения обстоятельств случившегося. В рамках расследования уголовного дела планируется проведение строительной экспертизы. Экспертам предстоит оценить уровень износа обрушившейся конструкции, а также установить причины, которые привели к ее разрушению.

Из школьного учреждения изъята вся необходимая документация, которая относится к делу. Следствию предстоит выяснить, когда именно и кем проводились ремонтные работы в здании школы.

В настоящее время выполняются все необходимые следственные мероприятия для полного выяснения причин и обстоятельств произошедшего инцидента.

Дарья Лапина
Журналист

