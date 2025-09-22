7 пассажиров не смогли вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево в Сургут

Ещё один инцидент произошёл на маршруте Москва — Якутск.

Транспортная прокуратура отреагировала на обращения клиентов авиакомпании S7, проведя расследование. Факты нарушений были зафиксированы на авиарейсах, следовавших из Новосибирска в Сургут и из Москвы в Якутск.

В мае текущего года авиакомпания не допустила к перелету семерых клиентов рейса Новосибирск — Сургут. Как сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, число зарегистрированных пассажиров превысило количество имеющихся кресел в самолете.

Другой случай произошел на направлении Москва — Якутск. Вылет задержали более чем на 20 часов из-за необходимости соблюдения норм безопасности полетов. В то же время, пассажирам несвоевременно предоставили горячее питание и не обеспечили размещение в гостинице, как это полагается по правилам.

За неоднократное несоблюдение требований в сфере предоставления услуг авиакомпании был назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей.