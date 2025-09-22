«До 20%»: в Новосибирске возможен рост цен на молоко

Это связано с ростом цен у поставщиков и увеличением тарифа на коммунальные услуги.

Магазины объясняют предполагаемый рост цен на молочную продукцию увеличением отпускных цен поставщиков и возросшими расходами на коммунальные услуги. В то же время, молочные заводы отрицают намерения поднимать цены на свою продукцию.

О планах по увеличению стоимости молока сообщили представители розничной сети, участвовавшие в исследовании, проведенном Сибирским главным управлением Центробанка России.

По словам председателя правления Союза производителей молока Сибири, Игоря Елисеенко, осеннее повышение цен на молоко – обычное явление. Однако, он не прогнозирует существенного подорожания в текущем году.

«Сегодня на рынке наблюдается избыток готовой продукции, такой как сыры и масло. Поэтому у переработчиков нет оснований для дальнейшего роста цен. Даже если производители сырого молока и поднимут цены на сырье, это будет в рамках инфляции. Повышение цен на 10-20% – это, скорее, попытка розничных сетей компенсировать свои издержки за счет производителей и переработчиков. Как показывает практика, выгоду от повышения цен на молочные продукты обычно получают магазины», – приводит слова Елисеенко издание infopro54.ru.

Согласно данным Новосибирскстата, по состоянию на 15 сентября, литр пастеризованного молока в Новосибирске стоил в среднем 103,9 рубля, а ультрапастеризованного – 117,57 рубля. В сентябре прошлого года цены были ниже.