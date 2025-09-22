Нападающий «Сибири» Иван Климович выбыл из-за травмы

Нападающий хоккейного клуба «Сибирь» Иван Климович пропустит ближайшие матчи команды из-за полученной травмы.

Такое заявление сделали представители новосибирского клуба.

По информации руководства, форвард получил повреждение, которое не позволит ему выходить на лёд в течение некоторого времени. Таким образом, его участие в предстоящих играх полностью исключено.

Тем временем коллектив из Новосибирца, который в текущем сезоне КХЛ располагается на девятой позиции в турнирной таблице, продолжает подготовку к важному домашнему матчу. Уже 22 сентября на «Сибирь-Арене» команда сыграет против череповецкой «Северстали».

