сегодня
22 сентября, 21:43
пробки
2/10
погода
+13.7°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
сегодня
22 сентября, 21:43
пробки
2/10
погода
+13.7°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
сегодня 20:33
спорт

Нападающий «Сибири» Иван Климович выбыл из-за травмы

Фото: Сиб.фм
Нападающий хоккейного клуба «Сибирь» Иван Климович пропустит ближайшие матчи команды из-за полученной травмы.

Такое заявление сделали представители новосибирского клуба.

По информации руководства, форвард получил повреждение, которое не позволит ему выходить на лёд в течение некоторого времени. Таким образом, его участие в предстоящих играх полностью исключено.

Тем временем коллектив из Новосибирца, который в текущем сезоне КХЛ располагается на девятой позиции в турнирной таблице, продолжает подготовку к важному домашнему матчу. Уже 22 сентября на «Сибирь-Арене» команда сыграет против череповецкой «Северстали».

Ранее Сиб.фм писал о том, что «Сибирь» стартовала в КХЛ 7 сентября.

0
Денис Дычаковский
Журналист

