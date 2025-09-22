Новосибирская полиция устроила погоню за подростками на самокатах

В Заельцовском районе Новосибирска подростки устроили опасные гонки на арендованных электросамокатах.

Инцидент произошел на оживленной улице Дачной, где молодые люди катались вдвоем на одном самокате и выполняли рискованные трюки, в том числе езду на заднем колесе.

Грубые нарушения правил дорожного движения не остались незамеченными. Сотрудники полиции, прибывшие на место, сначала сделали предупреждение через громкоговоритель. Однако подростки проигнорировали требование прекратить опасную езду и попытались скрыться.

В результате задержания стражи правопорядка доставили в отделение 11 несовершеннолетних. Со всеми участниками инцидента, а также с их родителями была проведена профилактическая беседа о недопустимости подобного поведения. После этого всех подростков передали законным представителям.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске полиция задержала подозреваемую в поджоге ресторана.