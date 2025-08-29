В Новосибирске полиция задержала подозреваемую в поджоге ресторана

В Новосибирске правоохранительные органы установили личность женщины, подозреваемой в совершении поджога развлекательного заведения, расположенного в центре города.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Сообщение о пожаре в одном из ресторанов в Центральном районе поступило в полицию 21 августа.
В ходе оперативных мероприятий, включавших изучение записей камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент поджога, и анализ возможных путей отхода преступницы, сотрудники полиции использовали систему видеоанализа «Find Face» из комплекса «Безопасный город», что позволило установить личность подозреваемой.
Ею оказалась 51-летняя жительница города Бердска, которую задержали по месту жительства. Мотивы своего поступка женщина объяснить не смогла.
