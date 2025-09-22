82.76% -1.2
сегодня 15:08
проиcшествия

Новосибирский рыбак попал в реанимацию после столкновения с катером

Несчастный случай произошёл 20 сентября на воде вблизи поселка Боровой в Новосибирской области. Катер врезался в лодку с тремя рыбаками, один из них серьезно пострадал. Об этом Сиб.фм рассказала его знакомая.

«У Александра раздроблен таз, переломано 5 ребер, так же переломаны отростки на позвоночнике, поврежден кишечник и т.п. Человек, который совершил наезд, предположительно был пьян», — сказала собеседница Сиб.фм.

По словам женщины, в ситуации разбирается полиция, свидетелей происшествия допросили следователи.

Жена Александра рассказала Сиб.фм о состоянии супруга 22 сентября.

«Муж подключён к аппарату ИВЛ, состояние тяжелое. Могу сказать, что водитель катера сейчас тоже приехал в больницу, узнать, как Александр», — сказала сибирячка.

В августе суд отказал в наследстве сыну пропавшего новосибирского рыбака.

Виктор Бобровников
Главный редактор

