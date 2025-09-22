82.76% -1.2
вчера 23:29
общество

Новосибирский зоопарк снова изменил часы работы

Фото: Сиб.фм
С 22 сентября Новосибирский зоопарк перешел на новый режим работы.

Теперь его двери открыты для посетителей каждый день с 9:00 до 20:00. Важно отметить, что кассы прекращают свою работу на час раньше — в 19:00, после чего вход на территорию осуществляется только для тех, кто уже приобрел билеты.

Для большего удобства гостей у зоопарка есть альтернативный способ приобретения билетов — онлайн. Купить их можно круглосуточно на официальном сайте учреждения, что позволит спланировать визит без необходимости стоять в очередях.

Руководство зоопарка выразило радость по поводу возможности принимать гостей в обновленном графике и пригласило всех желающих провести время на свежем воздухе в окружении питомцев.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Новосибирский зоопарк отпраздновал свой 78-й день рождения.

Денис Дычаковский
Журналист

