сегодня 15:58
общество

Новосибирский зоопарк отпраздновал свой 78-й день рождения

Фото: Сиб.фм

Новосибирский зоопарк, продолжающий расширяться, отметил свой день рождения.

Как сообщает издание «Вести Новосибирск», учреждение увеличивает численность питомцев, штат сотрудников и территории.

История зоопарка началась с небольшого зоосада в центре города. Сейчас в его коллекции содержится около 12 тысяч животных, представляющих почти 800 видов. Из них 350 видов занесены в Красную книгу.

Одна из сотрудниц, Роза, зоопарку посвятила 38 лет, начав работать здесь еще в студенческие годы. Она считает свою работу выбором на всю жизнь и видит свою главную задачу в созидании, создании нового и сохранении существующего.

Развитие зоопарка продолжается: строятся новые пространства для животных. В ближайшее время завершится возведение комплекса «Азия», где будут размещены японские макаки, медоеды, носухи и другие виды.

Ранее Сиб.фм писал о том, что пума Мичиган из новосибирского зоопарка отмечает трехлетие.

Денис Дычаковский
Журналист

