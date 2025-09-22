Полицейские задержали новосибирца за оскорбление сотрудников управления ГАИ

В июле сотрудники дорожно-патрульной службы Новосибирской области остановили автомобиль Toyota, у которого отсутствовали госномера.

При общении с водителем инспекторы заметили у него признаки опьянения, однако медицинское освидетельствование этого не подтвердило. Несмотря на это, мужчину привлекли к административной ответственности за несколько нарушений: отказ остановиться по требованию полиции, управление автомобилем без регистрационных знаков и наличие неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.

Во время процедуры задержания пассажир этого автомобиля начал активно препятствовать работе правоохранителей, допуская в их адрес оскорбления. Собранные по факту инцидента материалы были переданы в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти (ст. 318 и 319 УК РФ). 29-летний подозреваемый был объявлен в розыск.

В результате совместной операции сотрудников полиции и Росгвардии местонахождение фигуранта было установлено. Мужчину задержали на дне рождения у знакомых, где он попытался скрыться от правоохранителей, спрятавшись внутри дивана.

В настоящее время суд избрал для задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Полиция продолжает расследование, в ходе которого уже установлена причастность этого человека к другим преступлениям на территории Мошковского района и Кировского района Новосибирска.