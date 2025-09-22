Ряд новосибирских АЗС сообщили о дефиците дизтоплива

В сентябре оптовые цены на дизельное топливо обновили максимумы с начала текущего года и вплотную подошли к историческим рекордам лета 2023 года.

В Новосибирске зафиксированы перебои с поставками дизельного топлива на отдельные автозаправочные станции. Автомобилисты обратили внимание на объявления об отсутствии ДТ на колонках сразу нескольких сетей АЗС.

Корреспондент издания Infopro54 вечером 20 сентября лично обнаружил объявление "ДТ нет" на одной из сетевых заправок в центре города. Работник АЗС сообщил, что дизельное топливо отсутствует уже более недели, и о сроках возобновления поставок ничего не известно. Опрос по телефону других новосибирских АЗС показал, что повсеместного дефицита дизеля в городе не наблюдается: пять из шести опрошенных заправок сообщили о наличии ДТ, и лишь одна подтвердила временное отсутствие этого вида топлива.

В текущем месяце оптовые цены на дизтопливо достигли пиковых значений с начала года, приблизившись к историческим максимумам августа 2023 года. Аналитики связывают это с внеплановыми остановками нефтеперерабатывающих заводов, сезонным увеличением спроса в связи с уборочной кампанией, а также с погодными условиями, продлевающими потребность в летнем дизельном топливе. Участники рынка оценивают ситуацию как контролируемую, отмечая достаточные объемы топлива в целом, однако не исключают возникновения локальных дефицитов.

"В регионе продукт в наличии, объемы имеются, но ситуация изменчива. В масштабах страны отмечается сокращение объемов дизельного топлива на 20% по сравнению с прошлым годом", — ранее подчеркнул руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров "Сибирь-ГСМ" Сергей Лацких.