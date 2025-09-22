82.76% -1.2
Увольнение генерала Лапина: В чём его обвинял Кадыров и Пригожин. Что говорят военкоры

Отмечается, что военачальника перевели на гражданскую службу в должности помощника раиса Татарстана.

По данным источников, генерал-полковник Александр Лапин освобожден от военной службы. Информацию подтверждают военные корреспонденты. Ранее командовавший войсками Ленинградского военного округа, Лапин, по имеющимся сведениям, переходит на гражданскую службу, заняв должность помощника раиса Татарстана.

По информации "Татар-информ", в новой роли Лапин будет курировать вопросы, связанные с поддержкой участников специальной военной операции и их семей. В его обязанности войдут содействие в поступлении на контрактную службу, медицинская и социальная реабилитация ветеранов СВО, а также их адаптация к мирной жизни.

Следует отметить, что Рустам Минниханов, раис Татарстана, недавно переизбран на новый срок. В связи с этим, сообщение о возможном назначении Лапина его помощником выглядит вполне вероятным, хотя официального подтверждения пока не поступало.

Генерал Лапин занимал должность начальника штаба российской группировки войск в Сирии в 2017 году, а затем возглавил Центральный военный округ. В 2022 году он командовал группировкой "Центр", после чего был назначен на руководящие должности в Сухопутных войсках и Ленинградском военном округе.

Работа Лапина подвергалась критике со стороны Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина, в частности, в связи с ситуацией вокруг Красного Лимана. Мирослава Регинская, жена Игоря Стрелкова, также упоминала Лапина в контексте событий в Волчанске и Курской области.

