В Новосибирске матери погибшего бойца СВО отказали в заключении контракта на СВО

Женщина хотела продолжить дело сына, однако её не взяли на СВО.

Жительница Новосибирска Елена около года назад потеряла сына на СВО. Он героически погиб на передовой. Женщина решила продолжить дело сына и заключить контракт с Минобороны. Сибирячка отправилась в военкомат, однако ей отказали, ссылаясь на «невостребованную профессию». Женщина работает продавцом в одном из торговых сетей Новосибирска.

Несмотря на ее настойчивость и готовность пройти все необходимые тесты и обучение, решение осталось неизменным.

Отказ мотивировали стандартными протоколами и соображениями безопасности, подчеркивая, что участие в боевых действиях требует определенного уровня физической и психологической подготовки, которой, по их мнению, у женщины не было.

Как сообщила Елена Сиб.фм, кроме погибшего сына у неё больше нет детей.

