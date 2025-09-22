82.76% -1.2
сегодня
22 сентября, 19:59
проиcшествия

В Новосибирске обустроили новую зону отдыха

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева
Возле озера Верховое, расположенного по соседству с «Локомотив Ареной», завершилось благоустройство новой зоны отдыха.

Центральным элементом обновленной территории стали две современные площадки для пляжного волейбола с песчаным покрытием, которые уже готовы к приему спортсменов и любителей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Инициатива по преображению этого места изначально принадлежала активным болельщикам и игрокам, которые регулярно проводили здесь субботники. Их усилия переросли в масштабный проект, и теперь у озера появилось современное общественное пространство, ставшее новым местом притяжения для горожан.

К предстоящему спортивному сезону на арене также установили новые символичные элементы. На паровозе-памятнике разместили таблички, напоминающие о победах команды, а у главного входа гостей встречает скульптура лося по имени Локос.

Напомним, что прошлый сезон новосибирский «Локомотив» завершил триумфально, завоевав Кубок России. Первые домашние матчи команды в новом сезоне на «Локомотив Арене» состоятся уже 24–26 сентября в рамках турнира Кубок Победы.

Денис Дычаковский
Журналист

