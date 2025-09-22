82.76% -1.2
сегодня 09:17
общество

В Новосибирской области дети бросаются под колёса машин

Фото: Шедеврум
Ребята выскакивают на самокатах перед близко движущимся транспортом и едва успевают спастись.

В городе Бердске местные жители стали очевидцами рискованного развлечения, устроенного учениками в окрестностях остановки "Искитимская". Школьники на самокатах выезжают прямо перед приближающимися машинами, чудом избегая столкновения.

По словам жителей Сибири, опасная забава, известная как "Беги или умри" и пришедшая из социальных сетей, циркулирует в интернете около шести лет. Эта смертельно опасная тенденция охватила не только Россию, но и такие страны, как Беларусь и Казахстан. Информацию об этом распространил Бердск-онлайн.

Суть этой игры состоит в том, чтобы пересечь дорогу как можно ближе к едущему автомобилю, зафиксировать это на видео, разместить в интернете и получить популярность в виде лайков. Бердчане обращаются к родителям с просьбой провести беседы со своими детьми и уберечь их от участия в подобных необдуманных поступках.

Дарья Лапина
Журналист

