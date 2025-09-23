82.76% -1.2
сегодня 17:45
наука

Астроном из НГУ снял недавно открытую комету

Фото: freepik.com
Коллектив Новосибирского государственного университета представил уникальные фотографии кометы, которая была открыта в январе текущего года.

Как сообщает пресс-служба вуза, с каждым днем небесный объект увеличивает свою яркость.

Наиболее яркой комета станет в период с конца октября по начало ноября 2025 года. В это время жители России смогут увидеть её на ночном небе без использования телескопов или биноклей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что комета Atlas пролетала в небе над Новосибирском вечером 13 октября прошлого года.

Денис Дычаковский
Журналист

