Астроном из НГУ снял недавно открытую комету

Коллектив Новосибирского государственного университета представил уникальные фотографии кометы, которая была открыта в январе текущего года.

Как сообщает пресс-служба вуза, с каждым днем небесный объект увеличивает свою яркость.

Наиболее яркой комета станет в период с конца октября по начало ноября 2025 года. В это время жители России смогут увидеть её на ночном небе без использования телескопов или биноклей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что комета Atlas пролетала в небе над Новосибирском вечером 13 октября прошлого года.