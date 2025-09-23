Депутат Усаков считает, что новую школу в Татарске строят на болоте

Депутат Совета депутатов Татарского муниципального округа Юрий Усаков заявил, что трещины в стенах школы №5, частично обрушившейся в воскресенье, 21 сентября, образовались после проведения демонтажных работ на прилегающей территории. Также он выразил мнение, что новую учебное заведение возводят на болоте.

По словам Юрия Усакова, обрушение стен школы стало следствием ведения демонтажных работ поблизости. Он пояснил, что рядом со старым зданием изначально планировалось строительство нового объекта: были установлены сваи и каркас. Однако позже материалы признали непригодными, и конструкцию демонтировали. Именно после этого, как отметил депутат, на существующей школе появились трещины.

Усаков сообщил журналисту BFM-Новосибирск, что строители начали извлекать сваи на расстоянии примерно 30 метров от угла школьного здания. Он предположил, что работа кранов в условиях дождливой погоды могла привести к сотрясению грунта.

Городские власти анонсировали возведение новой школы на 500 учеников. Однако и с этим проектом возникли сложности.

Депутат выразил недоумение по поводу выбора места для новой школы. Юрий Усаков сообщил, что её строят на болоте в конце города, по соседству с кладбищем.

«Я удивляюсь, как так, извините, пожалуйста, на болоте строить школу? Я вырос в 100 метрах от этого болота, мы там купались в детстве, рядом кладбище», - отметил депутат.

По его словам, он не понимает, кто мог выбрать подобное место, и добавил, что местные жители возмущены этой ситуацией.

Ранее Сиб.фм. сообщал о том, что, как заявили в прокуратуре, в обследовании рухнувшей в Татарске школы участвовали специалисты не всех профилей.