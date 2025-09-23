Две фуры вспыхнули после столкновения в Новосибирской области

Утром во вторник 23 сентября на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» столкнулись и загорелись большегрузы.

Во вторник 23 сентября на трассе в Новосибирской области в районе станции «Труновское» произошло столкновение и возгорание двух грузовых автомобилей.

Читатель Сиб.фм прислал в редакцию видео происшествия, на котором запечатлён сильный пожар и поднимающийся над фурами столб чёрного дыма.

ЧП произошло в районе станции «Труновское», которая находится в Барабинском районе Новосибирской области.

