сегодня 09:28
проиcшествия

Две фуры вспыхнули после столкновения в Новосибирской области

Фото: скриншот видео / предоставленно читателем Сиб.фм
Утром во вторник 23 сентября на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» столкнулись и загорелись большегрузы.

Во вторник 23 сентября на трассе в Новосибирской области в районе станции «Труновское» произошло столкновение и возгорание двух грузовых автомобилей.

Читатель Сиб.фм прислал в редакцию видео происшествия, на котором запечатлён сильный пожар и поднимающийся над фурами столб чёрного дыма.

ЧП произошло в районе станции «Труновское», которая находится в Барабинском районе Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области на пожаре погибли двое детей.

Наталья Шлюшинская
журналист

