сегодня 10:44
общество

«Газель всмятку, водитель погиб на месте»: вскрылись подробности смертельного ДТП на трассе Р-254 под Новосибирском

Фото: читатель Сиб.фм
Трагедия развернулась в Барабинском районе Новосибирской области. Машины – участники ДТП – фура и газель – вспыхнули. На данном участке образовалась пробка, работает МЧС и правоохранители.

Читатель Сиб.фм поделился подробностями смертельного ДТП между Убинским и Барабинском.

«Шла колонна: газель находилась впереди, позади газели фура. Водитель фуры, видимо, не успел притормозить вовремя и врезался в газель... Газель смяло так, что у водителя этого транспортного средства не было шансов выжить. Погиб на месте. Потом пожар произошел... На месте сотрудники МЧС прибыли, полиция», – подчеркнул читатель Сиб.фм.

Напомним, что ДТП произошло сегодня рано утром в Барабинском районе на 1175-м километре автотрассы "Иртыш". Участниками аварии стали два большегрузных автомобиля и автомобиль "Газель". По данным Главного управления МЧС по Новосибирской области, после столкновения произошло возгорание одной из фур и "Газели". На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб.

Дарья Лапина
Журналист

