Мощная магнитная буря ожидается в Новосибирске 23 сентября

23 сентября жителей Новосибирска ждет мощная магнитная буря, которая достигнет уровня G3 по пятибалльной шкале.

По информации сервиса Gismeteo, наибольшая геомагнитная активность прогнозируется в утренние часы, с 1: 00 до 9-10 утра.

Эксперты предупреждают, что явление способно вызвать нарушения в работе спутниковых навигационных систем, радиосвязи и энергетических сетей. В связи с этим горожанам советуют подготовиться к возможным кратковременным перебоям с электричеством и, если есть возможность, перенести планируемые дальние поездки.

Медики обращают особое внимание на метеозависимых людей. В дни магнитных бурь у них могут наблюдаться головные боли, проблемы со сном, колебания артериального давления и общее недомогание. Для минимизации последствий врачи рекомендуют придерживаться распорядка дня, избегать стрессовых ситуаций, снизить физическую активность, а также ограничить употребление кофе и алкогольных напитков.

Впрочем, у этого природного явления есть и положительная сторона. Ожидается, что столь сильная солнечная активность может привести к появлению в небе над Новосибирском северного сияния, которое является редким зрелищем для этих широт.

Ранее Сиб.фм писал о том, что последняя крупная магнитная буря прошла 13 сентября.