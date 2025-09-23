Новосибирцам грозит арест и штраф до 200 000 рублей за уклонение от осеннего призыва-2025

Осенняя призывная кампания 2025 года будет проходить с начала октября и до конца декабря, и часть повесток придут в электронном формате.

В материале Сиб.фм – действующие законы, штрафные санкции, ограничения и возможные последствия для тех, кто проигнорировал вызов в военкомат.

Электронные повестки: обновлённые правила и ограничения

С 2023 года в Российской Федерации действует закон об электронных повестках. Эти документы теперь направляются не только лично в руки или почтой, но и в электронном виде – посредством личного кабинета на портале «Госуслуги». С момента появления повестки в соответствующем реестре считается, что она вручена через неделю, даже если призывник не посещал портал и не видел уведомления.

Если новосибирец проигнорировал электронную повестку и не явился в военкомат в течение 20 дней, к нему могут быть применены временные меры ограничительного характера. Они будут действовать до момента явки в военный комиссариат. К таким мерам относятся:

1. запрет на оформление кредитов и займов;

2. запрет на управление транспортным средством и его регистрацию;

3. запрет на совершение сделок с недвижимым имуществом;

4. ограничение на регистрацию в качестве самозанятого лица или индивидуального предпринимателя.

Размеры штрафов за неявку в военкомат

Неявка в военный комиссариат без уважительной причины влечет за собой административную ответственность:

1. штраф в размере от 10 000 до 30 000 рублей за игнорирование повестки;

2. штраф в размере от 1 000 до 5 000 рублей за несвоевременное уведомление об изменении семейного статуса, места работы, уровня образования или адреса проживания;

3. штраф в размере до 15 000 рублей за неуведомление о выезде за границу на срок, превышающий шесть месяцев;

4. штраф в размере от 15 000 до 25 000 рублей за уклонение от прохождения медицинского освидетельствования;

5. штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей за утрату или повреждение военного билета;

6. для работодателей, не оповестивших сотрудника о вызове в военкомат, предусмотрен штраф в размере от 350 000 до 400 000 рублей.

Уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу

Уголовное преследование возможно только при наличии доказательств умысла и неоднократной неявки без уважительных оснований. Если новосибирец систематически уклоняется от исполнения воинской обязанности или предпринимает действия, направленные на избежание призыва, наступает ответственность в соответствии со статьей 328 Уголовного кодекса Российской Федерации:

1. штраф в размере до 200 000 рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев;

2. принудительные работы на срок до двух лет;

3. арест на срок до шести месяцев;

4. лишение свободы на срок до двух лет.

Особенности осенней военной кампании 2025 года

В 2025 году призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет (ранее предельный возраст составлял 27 лет). Решение о призыве действует в течение года с момента его принятия. Если новосибирец не был направлен на службу в текущий призыв, его могут забрать в армию весной.

Срок службы по призыву остается прежним и составляет 12 месяцев. Новобранцы не привлекаются к участию в боевых действиях в рамках проведения СВО, а после завершения службы своевременно увольняются и возвращаются домой.

Уважительные причины для неявки в военкомат

Существуют уважительные причины, освобождающие от ответственности за неявку:

1. болезнь или травма, подтвержденные соответствующими медицинскими документами;

2. тяжелое состояние здоровья близких родственников или их смерть;

3. обстоятельства непреодолимой силы (например, стихийные бедствия).

Документы, подтверждающие наличие уважительной причины, необходимо предоставить в военный комиссариат. После прекращения действия уважительной причины призывник обязан явиться в военкомат без дополнительного уведомления.

