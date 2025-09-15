В Новосибирске командир «Ориона» заявил, будет ли вторая волна мобилизация с 21 сентября

Командир отряда «Орион» Андрей Панфёров прокомментировал, будет ли новый массовый призыв на СВО в трехлетнюю годовщину с начала мобилизации 21 сентября 2025 года.

«Во-первых, стоит понимать разницу между мобилизацией как таковой и плановым набором контрактников. Сейчас основной упор делается именно на привлечение военнослужащих по контракту. Мы видим, что эта стратегия приносит свои плоды. Количество желающих подписать контракт с Министерством обороны стабильно растет, и мы удовлетворяем потребности в личном составе именно за счет этого канала», – прокомментировал Сиб.фм Андрей Панфёров.

Во-вторых, продолжает Панфёров, техническая оснащенность армии значительно улучшилась за последние годы.

«Мы внедрили новые системы управления, модернизировали вооружение и повысили уровень подготовки личного состава. Это позволяет нам эффективно решать поставленные задачи меньшим количеством людей», – говорит он.

Затем командир отряда «Орион» перешел к более стратегическим аспектам.

«В-третьих, необходимо учитывать геополитическую обстановку. На данный момент нет предпосылок к эскалации конфликтов, требующих масштабного увеличения численности армии. Наши Вооруженные силы находятся в состоянии готовности к любому развитию событий, и мы поддерживаем высокий уровень боеспособности благодаря своевременным учениям и постоянной переподготовке кадров», – утверждает спикер.

Панфёров добавил, что важным фактором является и социальная стабильность.

«Проведение новой волны мобилизации – это серьезное испытание для общества. Руководство страны стремится избегать таких мер, насколько это возможно. Контрактная служба предоставляет более предсказуемый и добровольный путь для граждан, желающих внести свой вклад в обороноспособность страны», — подытожил спикер.

