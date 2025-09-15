82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
15 сентября, 06:21
пробки
1/10
погода
+6.1°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
82.76% -1.2
сегодня
15 сентября, 06:21
пробки
1/10
погода
+6.1°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
сегодня 04:00
общество

В Новосибирске командир «Ориона» заявил, будет ли вторая волна мобилизация с 21 сентября

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Командир отряда «Орион» Андрей Панфёров прокомментировал, будет ли новый массовый призыв на СВО в трехлетнюю годовщину с начала мобилизации 21 сентября 2025 года.

«Во-первых, стоит понимать разницу между мобилизацией как таковой и плановым набором контрактников. Сейчас основной упор делается именно на привлечение военнослужащих по контракту. Мы видим, что эта стратегия приносит свои плоды. Количество желающих подписать контракт с Министерством обороны стабильно растет, и мы удовлетворяем потребности в личном составе именно за счет этого канала», – прокомментировал Сиб.фм Андрей Панфёров.

Во-вторых, продолжает Панфёров, техническая оснащенность армии значительно улучшилась за последние годы.

«Мы внедрили новые системы управления, модернизировали вооружение и повысили уровень подготовки личного состава. Это позволяет нам эффективно решать поставленные задачи меньшим количеством людей», – говорит он.

Затем командир отряда «Орион» перешел к более стратегическим аспектам.

«В-третьих, необходимо учитывать геополитическую обстановку. На данный момент нет предпосылок к эскалации конфликтов, требующих масштабного увеличения численности армии. Наши Вооруженные силы находятся в состоянии готовности к любому развитию событий, и мы поддерживаем высокий уровень боеспособности благодаря своевременным учениям и постоянной переподготовке кадров», – утверждает спикер.

Панфёров добавил, что важным фактором является и социальная стабильность.

«Проведение новой волны мобилизации – это серьезное испытание для общества. Руководство страны стремится избегать таких мер, насколько это возможно. Контрактная служба предоставляет более предсказуемый и добровольный путь для граждан, желающих внести свой вклад в обороноспособность страны», — подытожил спикер.

Ранее депутат горсовета Ростислав Антонов заявил, что СВО может завершиться в 2026 году.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Элина Тихая
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.