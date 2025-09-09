В Новосибирске назван срок завершения СВО на Украине

СВО может завершиться в конце 2026 года. Об этом заявил депутат горсовета Ростислав Антонов в разговоре с Сиб.фм.

«Думаю, что в этом году СВО не завершится точно. Перед ВС РФ ещё стоят большие задачи. А вот к концу 2026 года СВО может закончиться. После этого начнётся постепенный процесс демобилизации бойцов из зоны СВО», – ответил Ростислав Антонов на вопрос корреспондента Сиб.фм.

По его словам, всеобщей мобилизации или второй волны частичной мобилизации на СВО в России не ожидается. Неподтверждённую информацию об этом разносит Запад и российские власти призывают не верить слухам. Задачи СВО государство намерено решать за счёт контрактников, отметил спикер.

Ранее стало известно, когда возможно объявление демобилизации.