Областной суд Новосибирска не стал смягчать меру пресечения обвиняемому в ограблении банка

22 сентября 2025 года в Новосибирском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы защиты на решение Ленинского районного суда о мере пресечения в отношении Максима Г. Он обвиняется в совершении уголовного преступления, квалифицированного по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ и, а именно в разбое, совершенном в особо крупном размере.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов региона, преступление было совершено 28 августа 2025 года. В этот день подозреваемый, проникнув в офис АО «Кузнецкбизнесбанк», расположенный на улице Ватутина, угрожая пистолетом похитил денежные средства в сумме, превышающей 7,8 миллиона рублей, после чего скрылся с места преступления. Однако, вскоре подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов, при нём были обнаружены похищенные денежные средства и оружие.

Первоначальная мера пресечения была избрана Ленинским районным судом города Новосибирска, который постановил заключить подозреваемого под стражу до 29 октября 2025 года.

Его адвокат в своей апелляционной жалобе ходатайствовал об отмене указанного судебного постановления и избрании его подзащитному более мягкой меры пресечения.

Апелляционная инстанция, изучив материалы уголовного дела и заслушав доводы сторон, приняла решение оставить жалобу адвоката без удовлетворения. При этом суд уточнил срок содержания под стражей, указав, что мера пресечения в виде заключения под стражу избрана Максиму Галыге до 28 октября 2025 года.

