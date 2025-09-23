82.76% -1.2
сегодня 08:48
общество

От бариста до IT-специалистов: кем хотят работать новосибирские зуммеры и миллениалы

Фото: Сиб.фм
По данным hh.ru, сроки поиска работы у новосибирцев увеличились, а разные поколения отдают предпочтения разным профессиям.

Согласно данным hh.ru, сроки поиска работы у новосибирцев увеличились. Исследование позволило определить, какие профессии выбирают представители разных поколений: зумеры, миллениалы и граждане старшего возраста, пишет Горсайт.

Самые молодые соискатели – от 14-18 лет – чаще всего рассматривают вакансии начинающих специалистов, а также позиции в сфере обслуживания: официантов, барменов и бариста. Также популярны роли упаковщиков, комплектовщиков и разнорабочих. Кроме того, интерес у них вызывают должности менеджеров по продажам, курьеров, операторов кол-центров, продавцов-консультантов и кассиров.

У возрастной группы 19-30 лет в приоритете остаются позиции начинающих специалистов и менеджеров по продажам и IT-сфера (программисты, разработчики). Также популярны должности администратора, официанта, бармена, бариста, водителя, дизайнера, работа в кол-центрах, продавцов-консультантов и продавцов-кассиров.

Соискатели в возрасте 31-40 лет фокусируются на позициях менеджеров по продажам или работе с клиентами, руководителей проектов, администраторов, специалистов в IT. Востребованы профессии водителя, упаковщика, комплектовщика, разнорабочего. Также эта аудитория активно откликается на вакансии бухгалтеров, курьеров, продавцов, кладовщиков, операторов производственной линии, а также операторов call-центров и специалистов контактных центров.

Люди старшего поколения – от 51 до 60 лет – выбирают стабильность и возможность применить имеющийся опыт. Их привлекают должности водителей, упаковщиков, комплектовщиков, администраторов, бухгалтеров, охранников и менеджеров по продажам. Кроме того, они часто рассматривают вакансии разнорабочих, продавцов, кладовщиков, курьеров, уборщиков, операторов производственных линий и call-центров. Среди них также пользуются спросом и профессии учителя, преподавателя, педагога и машиниста.

Ранее Сиб.фм писал о том, что 59% молодых жителей Новосибирска не привлекает перспектива работы на промышленных предприятиях.

Наталья Шлюшинская
журналист

