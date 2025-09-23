Пенсионеры Новосибирской области могут получить надбавку за воспитание детей

Социальная поддержка доступна всем пенсионерам, воспитывающим несовершеннолетних детей и студентов-очников до 23 лет.

Начиная с 2024 года, российские пенсионеры, ставшие родителями до этой даты, имеют право на прибавку к страховой пенсии, оформление которой происходит без подачи дополнительных документов. Об этом сообщили представители пресс-службы Социального фонда Российской Федерации по Новосибирскому региону.

Сумма доплаты варьируется в зависимости от числа детей, находящихся на обеспечении пенсионера. За одного ребенка выплачивается 2 969 рублей 23 копейки, за двоих детей – 5 938 рублей 46 копеек, а если на попечении трое и более детей – 8 907 рублей 69 копеек.

Данная форма поддержки распространяется на пенсионеров, имеющих на иждивении как несовершеннолетних, так и учащихся очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Оба родителя вправе получать эту надбавку, если дети находятся на их полном содержании.

Процедура оформления доплаты зависит от возраста ребенка. Если ребенку еще не исполнилось 18 лет, надбавка начисляется в автоматическом режиме. В случае, когда ребенок является студентом-очником, родители обязаны ежегодно предоставлять справку из учебного заведения, подтверждающую его статус.

Следует подчеркнуть, что данная доплата положена как работающим, так и неработающим пенсионерам, что делает эту меру социальной поддержки доступной для большей части пожилых граждан.