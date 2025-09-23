Преступная группа снабжала мигрантов поддельными документами в Новосибирске

Организаторов канала незаконной миграции задержали в Новосибирске и Петропавловске-Камчатском. Они пытались выехать в одну из стран Центральной Азии. Об этом 23 сентября сообщили Сиб.фм в УФСБ России по Новосибирской области.

Управление ФСБ России по Новосибирской области во взаимодействии с УФСБ по Камчатскому краю и Сахалинской области задержали участников этнической преступной группы, занимавшейся незаконной миграцией. Подозреваемые пытались скрыться от уголовного преследования, выехав в страну исхода – в одну из стран Центральной Азии.

Трое задержанных, которые сами находились в России нелегально, оформляли приезжим иностранцам фиктивные документы об оплате патентов. Эти подложные документы позволяли мигрантам находиться в России свыше установленного срока и работать на стройках в Камчатском крае.

В отношении организаторов схемы возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Также задержаны мигранты, которые были незаконно легализованы. В отношении них возбуждены дела за использование поддельных документов (ст. 327 УК РФ). В настоящее время задержанные помещены в центры временного содержания иностранных граждан.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Слуцкий доложил Путину про поездку в «Хилокское гетто» в Новосибирске с тысячами мигрантов.