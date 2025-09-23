Свыше 14 тысяч военных пенсионеров из Новосибирска получают вторую выплату

В Новосибирской области свыше 14 тысяч пенсионеров, ранее служивших в силовых ведомствах, получают вторую, страховую пенсию по старости.

Это право у них возникает благодаря тому, что после завершения службы они продолжили трудовую деятельность на «гражданке» и наработали необходимый стаж.

Как сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по Новосибирской области Александр Терепа, для оформления такой выплаты необходимо выполнить три основных условия. Во-первых, достичь общеустановленного пенсионного возраста: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Во-вторых, иметь не менее 15 лет страхового стажа, заработанного уже после службы. И в-третьих, накопить минимум 30 пенсионных коэффициентов (баллов).

Это право распространяется на вышедших на пенсию сотрудников Министерства обороны, МВД, ФСБ, прокуратуры и других силовых структур, которые затем работали по трудовым договорам или были индивидуальными предпринимателями, уплачивая страховые взносы. Важной особенностью такой «гражданской» пенсии для этой категории является то, что она назначается без фиксированной выплаты.

Для уже получающих пенсию и продолжающих работать, ее размер ежегодно пересматривается с 1 августа с учетом поступивших за прошедший год страховых взносов. Подать заявление на вторую пенсию можно дистанционно через портал госуслуг или лично, обратившись в клиентскую службу Отделения СФР либо в МФЦ. Специалисты рекомендуют перед обращением проверить данные о своем стаже и баллах через выписку из индивидуального лицевого счета, которую также можно получить на портале госуслуг.

