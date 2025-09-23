Так делают бензин: крупнейший нефтперерабатывающий завод России показал, как передовые технологии обеспечивают качество топлива

Настоящая революция в области производства моторных топлив происходит на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ). Здесь, в стенах крупнейшего производственного комплекса «Газпром нефти», передовые технологии делают возможным создание высококачественного топлива, которое отвечает самым строгим стандартам. Каждый восьмой литр российского бензина производится на ОНПЗ. В репортаже Сиб.фм подробно расскажем о том, как современные решения обеспечивают качество на каждом этапе — от переработки сырья до заправки автомобиля.

Высокие стандарты производства

Омский нефтеперерабатывающий завод — это не просто производственный комплекс. Это место, где технологии и инновации объединяются для достижения одной цели: создание топлива, которое будет безопасным и эффективным для миллионов автомобилистов. На заводе внедрены новейшие методы переработки, которые позволяют максимально эффективно использовать сырье и минимизировать экологический след.

Только представьте — здесь производят каждый восьмой литр российского бензина и каждый десятый литр дизельного топлива. Кроме того, ОНПЗ обеспечивает российский рынок авиакеросином, битумом для строительства дорог, топливом для заправки морских и речных судов, маслами для автомобилей, судов, промышленности.

При этом Омский НПЗ был построен ещё до того, как были открыты нефтяные и газовые месторождения в Западной Сибири – в 1955 году. В этом году ему исполнилось 70-лет.

Сегодня ОНПЗ входит в число ключевых предприятий для обеспечения топливной безопасности страны. С 2008 по 2025 год «Газпром нефть» в непростых макроэкономических условиях успешно проводит масштабную программу экологической и технологической модернизации завода.

Центр управления – объединенная операторная

Масштаб ОНПЗ завораживает – предприятие похоже на большой город словно из какого-то фантастического фильма. И неспроста – его площадь составляет 1400 га. Чтобы оценить весь масштаб, только представьте: на территории завода может поместиться 30 Ватиканов. Сотрудники предприятия передвигаются между объектами на автобусах.

Среди множества металлических зданий и многотонных башен находится центр управления или сердце предприятия – объединенная операторная.

Как отметил оператор объединенной операторной Омского НПЗ Алексей Щетилин, из этого зала контролируется работа всех ключевых установок. Это огромная ответственность, но и большая гордость.

В объединенной операторной сосредоточено управление ключевыми установками Омского НПЗ, работа там ведется круглосуточно. В объединенной операторной работают 10 сотрудников, которые через системы мониторинга в режиме реального времени следят за технологическими и экологическими параметрами всех процессов НПЗ.

Нефть обретает новую жизнь

Комплекс первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ – это один из ключевых объектов предприятия. Его ввели в эксплуатацию в 2023 году в рамках второго этапа модернизации. Главная задача комплекса – увеличить глубину переработки и дополнительно нарастить экономические и экологические показатели.

При этом комплекс способен работать в различных режимах – он гибко регулирует производство в зависимости от сезонного спроса.

Именно здесь сырая нефть проходит обезвоживание и обессоливание, после чего разделяется на фракции. Полученные компоненты становятся основой для дальнейшей глубокой переработки и выпуска моторных топлив.

«С этого этапа нефть обретает новую жизнь. Мы даём ей старт, чтобы она стала топливом для миллионов машин по всей России. И в этом наша работа», - рассказал оператор комплекса первичной переработки нефти Омского НПЗ Александр Кармишин.

Больше качественного топлива

В 2022 году на Омском НПЗ был запущен комплекс глубокой переработки нефти (КГПН). Он позволил предприятию увеличить глубину переработки нефти почти до 100% — уровня лучших мировых производств. Это обеспечило дополнительный выпуск бензина и дизельного топлива и сделало использование сырья максимально эффективным.

КГПН перерабатывает продукты с установок ЭЛОУ-АВТ и УЗК (вакумный газойль, тяжелый газойль коксования), превращая их в высококачественное моторное топливо.

«Комплекс глубокой переработки позволяет нам получать больше качественного топлива из каждой тонны нефти. Видеть, как твой труд делает работу завода эффективнее и приносит стране дополнительный результат, — это настоящая гордость», – подчеркнул замначальника установки комплекса глубокой переработки нефти Омского НПЗ Михаил Меркулов.

Ещё одно из обновлений Омского НПЗ – это установка замедленного коксования, благодаря которой завод увеличил глубину переработки нефти. Это помогло обеспечить дополнительный объем светлых нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива), а также увеличить выпуск высококачественного нефтяного кокса — сырье для алюминиевой промышленности.

Омский НПЗ также уделяет большое внимание экологии. В частности, комплекс биологической очистки воды «Биосфера» помогает предприятию с эффективностью почти до 100% очищать воду – промышленные и дождевые стоки. Все это необходимо, чтобы повторно использовать их для производственного процесса.

ОНПЗ выпускает топливо, которое соответствует всем требованиям, а каждая партия проходит лабораторный контроль и получает паспорт качества.

Длинный путь от завода до клиента несет риски ухудшения качества бензинов и дизельного топлива. Именно поэтому компания внедряет самые современные технологии как для производства топлива, так и для обеспечения непрерывного контроля качества нефтепродуктов на всех логистических этапах.

Для этого компания развивает терминальную инфраструктуру, сеть исследовательских лабораторий и цифровые решения. Единая система «Нефтеконтроль — Газпром нефти» в режиме онлайн отслеживает миллионы параметров нефтепродуктов на всех этапах — на НПЗ, топливных терминалах, бензовозах и АЗС.

Как топливо доставляется на АЗС?

Система доставки топлива Омского НПЗ – это современная цифровая логистическая программа «Газпром нефти». Она ежедневно планирует более 2000 рейсов бензовозов, а также анализирует остатки топлива на АЗС и нефтебазах, оптимизирует загрузку транспорта и гарантирует бесперебойное снабжение станций.

Водители используют мобильное приложение с актуальными рейсами и модулем «Антимикс», который с помощью NFC-технологий обеспечивает точное попадание топлива из бензовоза в нужный резервуар.

При этом бензовозы «Газпромнефть-Терминала» оснащены комплексом «Сохранная доставка». На бензовозе установлены датчики, которые в онлайн-режиме передают данные о местонахождении бензовоза, статусе выполнения рейса, полноте налива и слива секций, состоянии оборудования, блокируя любые отклонения, включая попытки несанкционированного доступа. Это некий «сейф на колесах», который обеспечивает неизменности качества и количества нефтепродуктов в каждой доставке.

Контроль качества – на каждой АЗС

Каждая АЗС не реже раза в месяц проходит неожиданные проверки. Так, на станцию приезжают мобильные лаборатории, которые оснащены сертифицированным оборудованием. Всего за полчаса такая лаборатория способная провести экспресс-анализ до 16 ключевых параметров бензина и дизельного топлива – от октанового числа и содержания серы до температуры вспышки и механических примесей. При малейшем отклонении реализация топлива будет заблокирована. Это гарантирует клиентам только качественный продукт.

В Новосибирской области и Новосибирске сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает 112 АЗС. Шесть АЗС модернизированы и предлагают клиентам расширенные сервисы самообслуживания. Экспресс-заправка автомобиля без дополнительных покупок доступна на 23 автоматических АЗС.