Три фуры и «Газель»: появились подробности о массовом ДТП с возгоранием под Новосибирском

Четыре автомобиля, среди которых три фуры и «Газель», стали участниками серьезной аварии утром 23 сентября на федеральной трассе «Иртыш». Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Серьезное ДТП с участием четырех транспортных средств произошло сегодня утром на 1180-м км трассы Р-254 в Барабинском районе. По уточнённым данным, столкнулись три большегруза и автомобиль «Газель».

Столкновение привело к возгоранию одной из фур и «Газели». В настоящий момент огонь уже потушен. К сожалению, водитель «Газели» скончался на месте происшествия. Установление всех обстоятельств происшествия контролирует прокуратура.

Ранее очевидец аварии сообщил Сиб.фм о том, что, по его мнению, у водителя «Газели» не было шансов выжить.