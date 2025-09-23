82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 сентября, 13:14
пробки
4/10
погода
+16.3°C
курсы валют
usd 84.01 | eur 98.96
82.76% -1.2
сегодня
23 сентября, 13:14
пробки
4/10
погода
+16.3°C
курсы валют
usd 84.01 | eur 98.96
сегодня 11:16
проиcшествия

Три фуры и «Газель»: появились подробности о массовом ДТП с возгоранием под Новосибирском

Фото: читатель Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Четыре автомобиля, среди которых три фуры и «Газель», стали участниками серьезной аварии утром 23 сентября на федеральной трассе «Иртыш». Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Серьезное ДТП с участием четырех транспортных средств произошло сегодня утром на 1180-м км трассы Р-254 в Барабинском районе. По уточнённым данным, столкнулись три большегруза и автомобиль «Газель».

Столкновение привело к возгоранию одной из фур и «Газели». В настоящий момент огонь уже потушен. К сожалению, водитель «Газели» скончался на месте происшествия. Установление всех обстоятельств происшествия контролирует прокуратура.

Ранее очевидец аварии сообщил Сиб.фм о том, что, по его мнению, у водителя «Газели» не было шансов выжить.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.