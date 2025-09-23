В Новосибирске едва не сгорела квартира из-за электросамоката

В прошлую пятницу, 19 сентября, в Новосибирске загорелся электросамокат на балконе квартиры, где в это время находился только 11-летний ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Мальчик, заметил, что электросамокат, стоявший на зарядке, начал сильно дымиться.

Школьник сразу отправил тревожное видеосообщение своей матери. Женщина немедленно вызвала пожарных и сказала сыну срочно покинуть квартиру.

Расчёт МЧС России, прибывший на вызов, оперативно ликвидировал возгорание, не дав распространиться огню по квартире. Площадь пожара составила 0,2 квадратных метра.

