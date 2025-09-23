82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 сентября, 13:15
пробки
4/10
погода
+16.3°C
курсы валют
usd 84.01 | eur 98.96
82.76% -1.2
сегодня
23 сентября, 13:15
пробки
4/10
погода
+16.3°C
курсы валют
usd 84.01 | eur 98.96
сегодня 10:21
проиcшествия

В Новосибирске едва не сгорела квартира из-за электросамоката

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

В прошлую пятницу, 19 сентября, в Новосибирске загорелся электросамокат на балконе квартиры, где в это время находился только 11-летний ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Мальчик, заметил, что электросамокат, стоявший на зарядке, начал сильно дымиться.

Школьник сразу отправил тревожное видеосообщение своей матери. Женщина немедленно вызвала пожарных и сказала сыну срочно покинуть квартиру.

Расчёт МЧС России, прибывший на вызов, оперативно ликвидировал возгорание, не дав распространиться огню по квартире. Площадь пожара составила 0,2 квадратных метра.

Ранее Сиб.фм сообщал о серьёзном ДТП на трассе «Иртыш» в Барабинском районе. Там столкнулись и загорелись две фуры, очевидцы также сообщают, что слышали несколько взрывов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.