В Новосибирске прогнозируется резкий рост цен на продукты с октября 2025 года

Некоторые категории товаров могут подорожать до 10%. Такой прогноз предоставил новосибирский экономист Виталий Свиридов.

Эксперт предполагает, что основное давление испытают на себе категории продуктов, зависящие от импортных поставок и подверженные колебаниям валютного курса.

Предполагаемые категории подорожания и прогнозируемый процентный рост:

Фрукты и овощи (импортные)

Экспертные оценки колеблются в районе 10 %. Здесь ключевую роль сыграет стоимость логистики и таможенные пошлины.

Мясопродукты (говядина, свинина)

Прогнозируется рост на 8-10%. Увеличение затрат на корма и содержание скота оказывает непосредственное влияние на конечную стоимость продукции.

Молочная продукция

Ожидается подорожание на 7-9%. Рост цен на корма для молочного скота и увеличение стоимости упаковки станут основными факторами.

Рыба и морепродукты

Эксперт предвидит рост на 9-11%. Зависимость от импортных поставок и изменения в квотах на вылов влияют на стоимость данной категории товаров.

Бакалея (чай, кофе, специи)

Ориентировочный рост составит 10 %. Колебания валютного курса и затраты на логистику формируют рост цен на импортные товары.

«Причины прогнозируемого роста цен кроются в комплексе факторов. Помимо упомянутых валютных колебаний и удорожания логистики, свою роль играют и сезонные факторы, особенно в отношении овощей и фруктов. Кроме того, увеличение затрат на производство и переработку продукции, а также общая инфляционная динамика в стране, оказывают влияние на формирование конечной цены для потребителя», – пояснил экономист Виталий Свиридов в интервью Сиб.фм.

По его словам, ранее ЦБ заявлял о возможном росте цен на 20 %. Однако он считает такой прогноз менее реалистичным.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске могут подорожать продукты из-за ограничений на пальмовое масло.